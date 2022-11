Spagna, Germania, Marocco e Mancini: le ultimissime

Pareggio tra Spagna e Gemania. Il Marocco vince ma a Bruxelles è guerriglia urbana. La Croazia batte il Canada eliminato. Mancini: "Mai più senza Mondiale

ROMA – Finisce in parità 1-1 l'atteso match tra Spagna e Germania: sblocca Morata la rete del pareggio tedesco porta la firma di Fullkrug. Il Marocco batte il Belgio e fa un altro passo verso la qualificazione. A Bruxelles però va in scena una vera e propria guerriglia con scontri tra marocchini e polizia. Successo importantissimo per la Croazia, che batte per 4-1 il Canada e conquista il momentaneo primo posto nel Gruppo F dei Mondiali, in virtù della sconfitta del Belgio nel match contro il Marocco. "Il fatto che non ci siamo dispiace molto, spero che questo non accada mai più, perché l'Italia deve starci: è vero è un mondiale particolare, ma è sempre un mondiale ed è meglio esserci". Il ct azzurro, Roberto Mancini ribadisce la sua amarezza per la coppa del mondo in corso in Qatar che l'Italia vive da spettatrice. Ascolta le news del pomeriggio