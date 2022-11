Qatar, Onana, Germania e Roma: le ultimissime

Pirotecnico pari tra Serbia e Camerun. Onana escluso dal Mondiale. Provvedimento Fifa contro la Germania. Pareggio in Giappone per la Roma

ROMA - Pirotecnico 3-3 tra Camerun e Serbia nella seconda giornata del gruppo G. Mitrovic sfiora due volte il gol, poi è Castelletto a portare in vantaggio il Camerun nel primo tempo. Intanto il portiere del Camerun, André Onana, è stato "messo fuori rosa" per motivi disciplinari. La Commissione disciplinare della Fifa ha intrapreso un'azione contro la Federcalcio tedesca per possibili violazioni del regolamento dei Mondiali in Qatar e di quello delle nazionali. Pareggio 3-3 in rimonta per la Roma in amichevole in Giappone contro i campioni dello Yokohama F.Marinos. Ascolta le news della mattina