Juventus, Portogallo, Brasile e Giroud: le ultimissime

Si dimette tutto il Cda della Juve. Brasile e Portogallo agli ottavi. Primo gol in un Mondiale di Milinkovic. Benzema potrebbe clamorosamente giocare

ROMA – Clamoroso in casa Juventus: si è dimesso tutto il consiglio di amministrazione del club bianconero. A rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Il Portogallo batte l'Uruguay 2-0 e vola agli ottavi insieme a Francia e Brasile. Sblocca Cristiano Ronaldo il raddoppio porta la firma di Fernandes su un rigore molto discusso in pieno recupero. Il Brasile batte la Svizzera 1-0. Alla squadra di Tite, a cui era stato tolto il vantaggio di Vinicius dal Var, basta la rete di Casemiro a sette minuti dalla fine per portare a casa una preziosa vittoria. Adesso gli elvetici si giocheranno il passaggio del turno con la Serbia che ha pareggiato contro il Camerun 3-3. l Mondiale di Karim Benzema potrebbe non essere finito. Dalla Spagna rivelano che il decorso dalla lesione al quadricipite della coscia sinistra sta procedendo più veloce di quanto ci si aspettasse e l'attaccante del Real Madrid potrebbe tornare in Qatar prima del termine del torneo. Ascolta le news del pomeriggio