Juventus, Croazia, Germania e Binotto: le ultimissime

ROMA - "Ho passato 20 anni alla Juventus, ho vissuto la retrocessione e sono rimasto nel club. Il mio rapporto con la squadra, la proprietà e i tifosi è molto profondo". Così ha detto Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, intervenuto a BeIn Sports, a proposito di un suo possibile ritorno in bianconero con un ruolo dirigenziale. La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Croazia a causa delle provocazioni dei suoi tifosi rivolte al portiere canadese Milan Borjan, che ha legami familiari serbi, durante la partita della Coppa del mondo. Dopo la prima riunione della Commissione Disciplinare della Coppa del Mondo di martedì, sempre la Fifa ha imposto una multa di 10.000 franchi svizzeri (10.500 dollari) alla Federazione calcistica tedesca per non aver portato i giocatori alla conferenza stampa obbligatoria il giorno prima di una partita. Si è dimesso Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari. Lo comunica in una nota la casa di Maranello. Ascolta le news della mattina