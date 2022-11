Qatar, Juventus e Lazio: le ultimissime

Qualificate agli ottavi Olanda, Senegal, Usa e Inghilterra. La Procura Figc apre un procedimento sulle scritture private tra la Juventus e i suoi calciatori. Lazzari torna sul rinnovo con i biancocelesti

ROMA - Sono Inghilterra e Usa le ultime due qualificate di giornata agli ottavi. L'Inghilterra ha stesso 3-0 il Galles. Sblocca Rashford al 50', un minuto dopo Foden raddoppia ci pensa ancora Rashdorf a 20' dalla fine a chiudere il match. Nell'altro match gli usa battono 1-0 l'Iran grazie alla rete di Pulisic nel primo tempo. L’Olanda vince il girone A concludendo in maniera virtuosa un percorso senza sconfitte. La selezione di Van Gaal batte per 2-0 i padroni di casa del Qatar che chiudono con tre sconfitte all’attivo. Nell’altra sfida del raggruppamento il Senegal ha battuto l’Ecuador per 2-1 e si qualifica. La squadra africana trova il vantaggio su rigore con Sarr, i sudamericani pareggiano al 68’ grazie a Caicedo, ma due minuti dopo il Senegal torna in vantaggio con l’ex difensore napoletano Kalidou Koulibaly. La Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sulle scritture private tra la Juventus e i suoi calciatori, attraverso le quali, secondo l'ipotesi della Procura della Repubblica di Torino, si sarebbe ottenuto un taglio fittizio degli stipendi e una riduzione dei costi nei bilanci del 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021 omettendo la posizione debitoria nei confronti dei tesserati. Il giocatore della Lazio Manuel Lazzari torna sul recente rinnovo di contratto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Di solito serve molto tempo per trovare un accordo, io invece ho risolto tutto con soli due incontri. Questo è un motivo d'orgoglio, sono felice del club e credo che esso lo sia di me. Spero di rimanere qui a lungo, sto veramente bene”. Ascolta le news del pomeriggio