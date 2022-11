Ronaldo, Gravina, Qatar e Bales: le ultimissime

L'Al-Nassr offre 200 milini a CR7. Gravina: "No al linciaggio sulla Juve". Il comitato organizzatore del Mondiale fa chiarezza sugli operai deceduti durante i lavori. Bales: "Se il Galles vuole resto"

ROMA - Cristiano Ronaldo sarebbe vicino ad accettare la stratosferica offerta, da circa 200 milioni di euro all'anno, dell'Al-Nassr, squadra dell'Arabia Saudita, allenata dall'ex tecnico della Roma Rudi Garcia. "Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando a margine del convegno "Calcio & Welfare" a Napoli il procedimento in corso sulla Juventus e la pressione di molti tifosi nel Paese sui titoli vinti dai bianconeri negli anni su cui sono in corso le indagini. Tra il 2014 e il 2020, sono state 414 le persone morte in incidenti sul lavoro in Qatar, comprendendo tutti i settori produttivi e le nazionalità delle vittime, mentre per i soli progetti legati ai Mondiali di calcio, ci sono stati tre decessi sul lavoro e 37 non legati al lavoro tra il personale impegnato per la realizzazione degli otto stadi, di 17 altre opere e in altri siti collegati all'evento. Lo afferma in una nota il Comitato organizzatore locale. "Vorrei continuare a giocare con la mia nazionale il più a lungo possibile, ma soprattutto finché sarò voluto". Lo ha detto il capitano Gareth Bale dopo l'eliminazione al primo turno dei Mondiali in Qatar. Ascolta le news della mattina