Argentina, Polonia, Australia e Rebellin: le ultimissime

La squadra di Messi si qualifica da prima. Brasile in ansia per le condizioni di Pelé. Lutto nel mondo del ciclismo

ROMA - Argentina e Polonia si sono qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Messi e compagni chiudono al primo posto grazie alla vittoria per 2-0 contro i polacchi. Lewandowski e compagni chiudono infatti al secondo posto nel girone C a pari punti con il Messico che ha battuto 2-1 l'Arabia Saudita, ma resta fuori per la differenza reti. Con il successo sulla Danimarca l'Australia ha conquistato, per la seconda volta nella sua storia (la prima fu nel 2006) l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali. Infatti i 'Socceroos' hanno chiuso il gruppo D alla pari con la Francia, con 6 punti, ma sono secondi, dietro ai Bleus, per la peggior differenza reti. L'Australia affronterò quindi, negli ottavi, la nazionale che arriverà prima nel gruppo C, quello con Argentina, Polonia, Messico e Arabia Saudita. Il Brasile è di nuovo in ansia per Pelé, ricoverato ancora una volta all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. L'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è morto in un incidente stradale nel vicentino.