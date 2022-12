Del Piero, Juventus, Abodi e Istat: le ultimissime

Del Piero: "La Juve è una parte della mia vita". Intanto emergono stralci di intercettazioni sulla vicenda delle plusvalenze. Il messaggio di Abodi. Un terzo degli italiani fa sport

ROMA - "La Juventus è una parte della mia vita e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarà mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto". E' il messaggio che Alessandro Del Piero, tramite un comunicato che verrà diffuso sui social dell'ex capitano. "Tanto la Consob la supercazzoliamo". Parlava così, con un'espressione da "Amici miei" il direttore finanziario della Juve Stefano Cerrato. Sulla questione interviene anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi: "La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall'altra parte", perché "probabilmente la Juventus non è l'unica", dunque "è il momento di mettere ordine e di andare a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in maniera estremamente corretta ed altre che, evidentemente, hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme, e ciò determina un problema anche sul versante dell'equa competizione". Sempre più persone, dai tre anni in avanti, praticano attività fisico-sportiva nel tempo libero: in vent'anni sono passate da circa 34 milioni nel 2000 a 38 milioni 653mila nel 2021 (66,2%), e allo stesso tempi si riduce la quota di chi non pratica alcuna attività, dal 37,5% al 33,7%. Lo rileva una statistica dell'Istat su Sport, attività fisica, sedentarietà.