Corea, Brasile, Pelè e Juventus: le ultimissime

In Qatar eliminate Uruguay e Serbia. Il bolletino medico di Pelé. Va avanti l'inchiesta sulla Juve

ROMA - Ancora risultati a sorpresa nel Mondiale in Qatar: il Camerun batte il Brasile 1-0 ma è comunque fuori dal Mondiale. Vittoria storica per kla squadra africana ma comunque inutiler ai fini della qualificazionbe per la vittoria della Svizzera 3-2 sulla Serbia che saluta il Mondiale. La Corea del Sud batte il Portogallo per 2-1 e strappa in extremis un pass per gli ottavi di finale. All'Educational City Stadium finisce 2-1 con Kim Young-Gwon che risponde al gol iniziale di Horta, e poi Hwang Hee-Chan che al 91' trova il gol qualificazione. Beffato l'Uruguay, eliminato per il maggior numero di gol della Corea. Partita sotto tono di Cristiano Ronaldo, sostituito a venti minuti dalla fine. A Pelé è stata diagnosticata un'infezione respiratoria e rimarrà ricoverato per i prossimi giorni all'ospedale Albert Einstein di San Paolo: lo rivela un nuovo bollettino medico diffuso oggi. "Rapporti di collaborazione e partnership" fra la Juventus e altre squadre, frutto di "relazioni professionali e a volte personali tra dirigenti sportivi e manager", che mettono "in pericolo la lealtà della competizione sportiva". Questo, secondo i pm della procura di Torino, è emerso dal complesso dell'inchiesta sui conti della Juventus. I magistrati ne parlarono, a proposito del sistema di valutazione dei giocatori, nel documento con la richiesta di misure cautelari e interdittive (presentata a giugno e a ottobre respinta dal tribunale) per alcuni dirigenti del club bianconero Olimpique des Alpes, Sion". Ascolta le news del pomeriggio