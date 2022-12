Germania, Ibrahimovic, Pelé e Formula Uno: le ultimissime

Germania sotto accusa: "Finita un'era". Ibrahimovic pronto al rientro. Pelé: "Sto benissimo". Salta il Gp della Cina

ROMA - Dopo l'eliminazione al Mondiale la Germania di Flick finisce sotto accusa. La stampa tedesca infatti non ha risparmiato critiche a giocatori e tecnico per l'addio ai gironi. Sotto il titolo "Il calcio tedesco deve smettere di mentire a se stesso", Die Welt assesta un duro colpo alla nazionale, dopo la seconda consecutiva eliminazione nella fase a gironi del Mondiale. "La Germania non è più una squadra da torneo. Due giornali sostengono che in Qatar si è vista la "fine di una grande nazione calcistica". Secondo FAZ "le cose sono andate peggiorando da quando ho vinto la Coppa del Mondo nel 2014. Il ritorno in cima al mondo è solo un'illusione per il team". "Che vergogna! Siamo fuori!" scrive Bild, parlando della "fine di una grande Nazione calcistica". L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic non vede l'ora di rientrare e scalpita per tornare in campo è ormai pronto al rientro. La punta su Instagram ha pubblicato una foto in tribuna a San Siro, accompagnata da una scritta ben precisa: "La quiete prima della tempesta". “Amici, sono in ospedale per la mia visita periodica. Fa sempre piacere ricevere messaggi di incoraggiamento come questo". Lo scrive in un post su Instagram Pelé pubblicando la foto di un messaggio trasmesso su uno schermo gigante in cui gli si augurava una pronta guarigione. A causa delle continue difficoltà dovute alla pandemia di Covid, è stato annullato il gran premio di Formula 1 previsto in Cina nel 2023, hanno annunciato con una nota gli organizzatori del Mondiale. La F1 sta valutando opzioni alternative per sostituire l'appuntamento nel calendario dell'anno prossimo. Ascolta le news della mattina