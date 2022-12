Brasile, Croazia, Ronaldo e Pelé: le ultimissime

Prendono forma i quarti di finale in qatar. L'Al-Nassr smentisce di aver chiuso per CR7. Parla l figlia di O'Rey

ROMA - Il Brasile vola ai quarti sul velluto grazie all'agile 4-1 sulla Corea del Sud. Pratica chiuda nel primo tempo grazie al poker calato dalla squadra di Tite che gioca senza patemi. Si interrompe proprio sul più bello il sogno del Giappone di centrare una storica qualificazione ai quarti di finale del Mondiale in Qatar dove invece vola la Croazia che si impone 4-2 ai rigori. La squadra di Dalic ha dovuto sudare le sette camicie per eliminare i giapponesi che, passati in vantaggio sul finire del primo tempo con Maeda, al 10' della ripresa si sono fatti rimontare dall'interista Perisic, e alla fine, complice un Livakovic paratutto, sono crollati dal dischetto. Il resto lo hanno fatto i tre rigoristi 'italiani' Vlasic, Brozovic e Pasalic. Cristiano Ronaldo, e chi lo rappresenta, sono in contatto con l'Al-Nassr, club saudita allenato da Rudi Garcia, "ma non c'è nulla di firmato tra le parti". Lo ha precisato una fonte del club commentando quanto scritto dal giornale sportivo spagnolo 'Marca', secondo cui c'è già l'accordo e quindi da gennaio CR7 giocherà in Arabia Saudita. La stessa fonte ha aggiunto anche che tra Ronaldo e il club "rimane da regolare la questione dei diritti di immagine". Pelé "non rischia di morire e tornerà presto a casa". Arriva dalle figlie del campione brasiliano, le cui condizioni di salute hanno tenuto il mondo in ansia nelle ultime ore, la smentita di un peggioramento di O Rei, che resta ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo ufficialmente per una infezione respiratoria. Ascolta le news della mattina