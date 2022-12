Giappone, Brasile, Juventus e Bergamini: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Oggi Giapppone-Croazia e Brasile-Corea del Sud. Grassani: “I bianconeri rischiano grosso”. Per la Cassazione ci sono “ombre sulla tragica fine” di Bergamini

ROMA – Proseguono i Mondiali in Qatar con altre due interessanti sfide: alle 16 la sorpresa Giappone sfiderà la Croazia mentre alle 20 il Brasile se la vedrà con la Corea del Sud. Le probabili formazioni. "Questa è l'indagine più pesante e grave che la Juventus ha subito nella propria storia, forse anche superiore a quella di Calciopoli". Così l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "La Juventus rischia più dell'ammenda o della penalizzazione - aggiunge -. Quello che sta emergendo, secondo la norma, può portare all'esclusione del campionato e alla retrocessione". Ci sono "numerose ombre" che "avvolgono la tragica fine di Denis Bergamini", scrive la Cassazione in un verdetto relativo a una causa per diffamazione, sul cold case della morte nel 1989 del centrocampista del Cosenza.