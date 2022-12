Modric, Marocco, Argentina e nuoto: le ultimissime

Modric: "Orsato è il peggiore". Air Maroc cancella i voli per il Qatar ed i tifosi si infuriano. I sostenitori dell'Argentina pronti per la finale. Argento per Mora nei 100 dorso al Mondiale

ROMA - Un 3-0 senza appello, l'Argentina ha travolto la Croazia trascinata dal suo capitano e simbolo, Lionel Messi, capace di regalare un assist al bacio ad Alvarez in occasione del terzo gol dopo uno slalom di maradoniana memoria. Eppure nel dopo partita Modric, capitano della nazionale croata, ha avuto da ridire sull'arbitraggio di Daniele Orsato: "Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c'era. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro". Una doccia fredda per i tifosi della squadra marocchina che questa sera gioca a Doha contro la Francia. La compagnia aerea di bandiera, Royal Air Maroc ha annullato 7 dei voli in destinazione del Qatar. I tifosi argentini invece si stanno preparando per la finale di domenica: la compagnia aerea Aerolinas Argentinas ha previsto un volo speciale per i tifosi con partenza prevista venerdì mattina, il volo durerà oltre 20 ore. Tutti i 280 biglietti sono andati a ruba in pochi minuti, con prezzi che partono da 6.500 euro. E' anche caccia al biglietto per la partita molto difficile da trovare, che supera i 1.000 dollari. Lorenzo Mora ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali in vasca corta di Melbourne con il tempo di 49"09, migliorando il record italiano che già gli apparteneva (49"37), che aveva ottenuto il 5 dicembre scorso a Genova. L'oro è andato all'americano Ryan Murphy in 48"50, bronzo all'australiano Isacc Alan Cooper (49"52). Ascolta le news della mattina