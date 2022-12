Francia, Lazio, Ronaldo e Belgio: le ultimissime

Sarà Francia-Argentina la finale del Mondiale. Sarri esalta i biancocelesti. CR7 si allena sul campo del Real Madrid. Il Belgio a caccia del nuovo ct

ROMA - La Francia batte il Marocco 2-0 nella semifinale del mondiale di calcio in Qatar e vola in finale dove sfiderà l'Argentina di Messi. “L'entusiasmo dei ragazzi ha contagiato anche noi dello staff”. Il giorno dopo la vittoria sul Galatasaray in amichevole il tecnico della Lazio Maurizio Sarri conferma l'ottimo stato di forma della squadra: “Abbiamo lavorato a a Formello – racconta a Lazio Style Radio - con una partecipazione contagiosa. Raramente ho visto una squadra allenarsi su questi livelli lontano da competizioni ufficiali, sono contento di questo clima”. Cristiano Ronaldo non molla, e neppure va in vacanza e, dopo l'eliminazione del Portogallo dai Mondiali, dove ha perso nei quarti contro il Marocco. Così CR7 si è allenato da solo su uno dei campi di Valdebebas, il centro tecnico del Real Madrid che ha concesso al suo giocatore di utilizzare l'impianto. La Federcalcio belga (Rbfa) ha iniziato a cercare l'allenatore che succederà a Roberto Martinez, non rinnovato dopo l'eliminazione dei Red Devils al primo turno del Mondiale, pubblicando sul proprio sito un annuncio con il profilo dell'"allenatore ideale". Ascolta le news del pomeriggio