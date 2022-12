Superlega, Becker, nuoto e Schumacher jr: le ultimissime

L'UE boccia la Superlega. Boris Becker è stato rilasciato. Argento ai mondiali di nuoto. Schumacher saluta la Ferrari

ROMA - Colpo durissimo sulla causa che la Superlega ha intentato contro Uefa e Fifa, sul presunto monopolio illegale nell'organizzazione delle competizioni internazionali. Sulla questione si è espresso l'avvocato generale della Corte Ue, Athanasios Rantos, definendo le regole di Uefa e Fifa compatibili con le leggi antitrust dell’Unione Europea. Boris Becker è stato rilasciato dal carcere londinese in cui si trovava da oltre otto mesi e sarà estradato in Germania: lo riportano i media britannici. Becker scontava una condanna per bancarotta fraudolenta che prevedeva la detenzione per un periodo minimo di 15 mesi, ma ha beneficiato di uno schema fast-track, che prevede l'estradizione nel Paese d'origine se determinate condizioni vengono soddisfatte. La staffetta azzurra maschile stile libero 4X50 ha vinto la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto vasca corta a Melbourne in Australia. Dopo quattro anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scuderia e Mick Schumacher hanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione. Ascolta le news della mattina