Roma, Argentina, Serie A e Juventus: le ultimissime

ROMA - La Roma è pronta vivere il suo terzo ritiro in Portogallo. La squadra giallorossa è sbarcata alle 17.30 all’aeroporto di Faro per una settimana di preparazione atletica e tattica e tre amichevoli per migliorare la condizione fisica. Napoli tiferà l'Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar contro la Francia, nel nome ovviamente di Diego Maradona. Per sostenere Messi e compagni, la città ha voluto fare un regalo ai tifosi partenopei: verrà esposto infatti a Castel dell’Ovo un maxi-schermo per seguire l'ultimo atto del torneo calcistico più importante per le nazionali. Diversi e importanti i temi dell'Assemblea di Lega della Serie A che si è svolta oggi a Milano: la validazione del documento per il rilancio del calcio italiano, una serie di proposte da attuare nell'immediato per cercare di apportare modifiche di sistema, come ribadito in conferenza stampa dal presidente Lorenzo Casini: "Sono dieci temi che contengono diverse iniziative”. Tra le proposte ci sono quelle relative al gioco, tra cui il Var a chiamata, la possibilità di rendere pubbliche le comunicazioni tra Var e arbitri e l'introduzione del fuorigioco semi-automatico. La Juventus chiude in volata a Piazza Affari (+7,2% a 0,28 euro), con il mercato che sembra credere ai rumor su un possibile delisting del club bianconero da parte di Exor. Ascolta le news del pomeriggio