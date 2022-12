Sconcerti, Croazia, Mihajlovic e Goggia: le ultimissime

È morto Mario Sconcerti. La Croazia chiude il mondiale da terza. Domani camera ardente in Campidoglio per Mihajlovic. Eroica Goggia

ROMA - Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Mario Sconcerti. Nato, a Firenze nel 1948, era in ospedale da alcuni giorni per accertamenti di routine e ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Per la seconda volta nella propria storia la Croazia chiude al terzo posto un Mondiale. La finalina di consolazione contro il Marocco finisce 2-1 con le reti di Orsic e Gvardiol, inutile il provvisorio pari di Dari. "Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte": è la dedica a Sinisa Mihajlovic - morto ieri a 53 anni - della moglie Arianna che ha pubblicato un post, con una foto che li ritrae sorridenti sul suo profilo Instagram. Intanto il Comune di Roma ha deciso che domani in Campidoglio sarà aperta al pubblico dalle 10 fino alle 18, la Camera ardente per l'ultimo saluto al calciatore serbo. Una meravigliosa Sofia Goggia, con la mano sinistra rotta ed operata a Milano solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha vinto la seconda discesa di coppa del mondo di St. Moritz in 1.28.85. Per lei e' il successo n. 20 in coppa del mondo, azzurra piu' vincente di sempre insieme a Federica Brignone. Ascolta le news del pomeriggio