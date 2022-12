Lotito, Inghilterra, nuoto e sci: le ultimissime

Lotito: "Sinisa un grande uomo". Il ct Southgate confermato fino al 2024. L'Italia chiude i Mondiali in vasca corta con un record. Argento della Curtoni in Super G

ROMA - Un Claudio Lotito fortemente commosso ha reso omaggio in Campidoglio a Sinisa Mihajlovic nella camera ardente allestita dal Comune di Roma: "Il ricordo che ho è di un grande amico - le parole del patron della Lazio - di un grande uomo e di un grande padre - Deve rappresentare l'esempio non solo del calciatore ma dell'uomo. Ha avuto il coraggio di portare avanti una malattia che è stata devastante. Per noi è un esempio di dignità e di forza. Non ha mai fatto trapelare nulla, ha sempre avuto il sorriso. Questo dimostra che è un grande uomo". Gareth Southgate rimarrà come ct dell'Inghilterra fino a dopo agli Europei del 2024. L'Italia chiude i Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne con 16 medaglie complessive, eguagliando il record di Abu Dhabi 2021 con gli stessi ori ma un argento in più (5-6-5). Dopo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG di cdm di St. Moritz sulla pista Corviglia che tanto le piace. Ascolta le news della mattina