Messi, Mbappé, Becker e Venus Williams: le ultimissime

ROMA - Ennesimo primato per Lionel Messi questa volta però su Instagram. La foto che lo ritrae con il trofeo vinto in Qatar è infatti diventata quella con più 'like con oltre 68 milioni di mi piace, superando il record precedente di un uovo postato nel 2019e che ha ottenuto quasi 58 milioni di like. Tre giorni dopo la tripletta in finale e la successiva grande delusione del ko ai rigori che ha consegnato la Coppa del mondo all'Argentina, Kylian Mbappé si è presentato a sorpresa al centro sportivo del Psg per riprendere gli allenamenti. Tornato in Germania dopo otto mesi di carcere in Inghilterra per frode fiscale, l'ex tennista Boris Becker ha raccontato quello che ha vissuto nel periodo detentivo: "Uno mi ha spiegato esattamente come mi avrebbe ucciso - ha ammesso in una intervista al canale 'Sat1' - Un prigioniero di nome John mi ha detto che se non avessi fatto questo o quello, mi avrebbe ucciso. L'avevo provato con altri" ha spiegato. Venus Williams, 42 anni, ha accettato l'invito a giocare nei tabelloni principali dell'Australian Open e del torneo WTA di Auckland. Ascolta le news della mattina