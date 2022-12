Lazio, Roma, Juventus e Inter: le ultimissime

Lotito: "Lazio avanti così". El SHaarawy: "Mou è concentrato sulla Roma": Bonucci: "Siamo uniti". Zhang: "L'INter deve sempre vincere"

ROMA – Ieri la cena di Natale della Lazio in un hotel di Roma con squadra, staff e dirigenza a fer gli onori di casa è stato il patron biancoceleste Claudio Lotito: “Ci sono tanti problemi che circolano e che potrebbero cambiare totalmente gli scenari e i risultati a fine maggio – ha detto alla squadra - . Sono sicuro – che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato”. Poi, il presidente ha elogiato il gruppo di Sarri: “Sono orgoglioso di voi perché vivete in un clima sereno, siete un gruppo sano e avete sposato un progetto”. In casa Roma dal ritiro in Portogallo El Shaarawy parla delle voci che vorrebbero Mourinho possibile ct del Portogallo: “Con lui non abbiamo mai parlato di questa possibilità, pensiamo che il tecnico sia molto concentrato sulla Roma, sugli obiettivi che abbiamo, sul fare bene qui come lo siamo tutti, come sempre del resto". Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci sul proprio profilo Instagram posta una foto della cena di squadra e scuote i bianconeri: “Quando tutto quello che ti circonda genera caos, l'unica cosa che devi fare è restare unito e guardare avanti. E, anche se qualcuno manca, la Squadra è sempre Squadra. Anche chi è lontano, è qui con Noi. Fino alla fine". Festa di Natale anche per l'Inter, il presidente Steven Zhang ribadisce gli obiettivi nerazzurri: “L'Inter in ogni stagione deve vincere titoli. Lo faremo anche il prossimo anno e non ci sono dubbi su questo. Sono veramente molto felice per Lautaro, ha superato critiche e difficoltà, è riuscito a superarle arrivando alla vittoria in Qatar. Siamo tutti orgogliosi di lui all'Inter".