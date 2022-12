Ronaldo, Pogba, Isco e Shakhtar: le ultimissime

Polemiche per un tweet pubblicato e poi cancellato dalla Coppa del Mondo. Pogba torna ad allenarsi. Isco rescinde dal Siviglia. Il Donetsk chiede i danni alla Fifa

ROMA - Un tweet pubblicato dall'account ufficiale della Coppa del Mondo - e prontamente cancellato - ha visto come protagonista Cristiano Ronaldo e ha suscitato non poche polemiche per contenuto del post e foto a corredo. "Pollice in su se ti è davvero piaciuta la Fifa World Cup", c'era scritto nel post originale, unitamente alla foto del fuoriclasse lusitano, sorridente e ritratto mentre dedicava il pollice a qualcuno in tribuna prima di un match del 'suo' Portogallo. Paul Pogba torna ad allenarsi con la Juventus. "Mi mancava troppo", ha scritto sui social l'ex giocatore del Manchester United, tornato a Torino in estate e ancora in attesa di esordire in una gara ufficiale. Francisco Alarcon Suarez, meglio noto come Isco, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Siviglia e adesso sarà libero di legarsi con una nuova squadra a parametro zero. Lo Shakhtar Donetsk, che si ritiene danneggiato dopo l'addio di alcuni giocatori a causa della guerra in Ucraina, domani si presenterà davanti al Tas di Losanna (Svizzera) per chiedere un risarcimento di 40 milioni alla Fifa. L'udienza è fissata alle ore 9,30. Il club ucraino ritiene di avere sofferto finanziariamente per le diverse decisioni sospensive della Fifa, a seguito dell'invasione dell'Ucraina, avvenuta nello scorso inverno. Ascolta le news del pomeriggio