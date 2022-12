Uefa, Salt Bae, Ronaldo e Ferrari: le ultimissime

Il Brasile resta in testa al ranking. Intanto gli Us Open bandiscono Salt Bae. CR7 ad un passo dall'Al Nassr. Il 14 febbraio verrà svelata la nuova Ferrari

ROMA - I Mondiali in Qatar hanno appena incoronato l'Argentina, ma non le hanno permesso di salire sulla vetta del ranking della Fifa, che è guidato sempre dal Brasile. La Selecao chiude dunque l'anno solare 2022 davanti a tutte le altre Nazionali, a prescindere dal verdetto del torneo iridato che l'ha vista eliminata ai rigori dalla Croazia nei quarti. La Francia ha ceduto lo scettro mondiale, ma è tornata sul podio del ranking Fifa, a discapito del Belgio, che adesso è quarto. L'Inghilterra completa la top five, mentre l'Italia è ottava e viene scavalcata sia dall'Olanda sia dalla Croazia, che sale cinque posizioni. Undicesimo il Marocco. Costa caro allo chef turco Salt Bae la sua intromissione nella festa per la vittoria dei Mondiali dell'Argentina. Il cuoco si è intrufolato in campo, ha addirittura preso in mano la Coppa del mondo, ha infastidito i giocatori dell'Albiceleste per farsi i selfie con loro che poi ha pubblicato sulle sue pagine social. Salt Bae è stato bannato dai prossimi Us Open di tennis. Orami ci siamo: Cristiano Ronaldo è ad un passo dall'Al Nassr. Lo rivela Marca secondo cui il portoghese è pronto a firmare per due anni e mezzo per la squadra saudita. La società questa volta non ha negato, dunque l'accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. La nuova Ferrari per il Mondiale 2023 di Formula 1 verrà presentata il 14 febbraio. Ascolta le news della mattina