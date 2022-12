Lazio, Roma, Napoli e Zenga: le ultimissime

Immobile: “Il 2023 ci regalerà soddisfazioni”. Oggi amichevoli per Lazio e Roma. Seconda sconfitta di fila il Napoli che Zenga vede favoritissimo per lo scudetto

ROMA - Ultima amichevole del 2022 per la Lazio che alle 18.30 (diretta su Sky Sport Football HD) sfiderà l'Almeria al Power Horse Stadium. Ieri mattina la rifinitura a Formello senza tre giocatori: si tratta di Hysaj, alle prese con una contrattura al polpaccio destro, Zaccagni che è rimasto a casa con la febbre e di Casale impegnato a Coverciano con l'Italia per uno stage di due giorni. L'attacco sarà guidato da Immobile che freme: “Vedo la squadra molto carica e sono certo che il 2023 possa regalarci grandi soddisfazioni. Mi fido di quello che stiamo facendo in campo e sono fiducioso”. La Roma continua la preparazione in Portogallo oggi l'ultimo test in Algarve prima del rientro in Italia. L'R kc Waalwijk sarà un bel banco di prova per la formazione di Mourinho che vuole delle risposte prima di tornare nella capitale e lasciare i giocatori a riposo per tre giorni. Seconda sconfitta di fila in amichevole per il Napoli di Spalletti, che lavora in vista della ripresa post Villarreal (e dopo i due test vinti nel ritiro turco contro Antalyaspor e Crystal Palace) gli azzurri vengono travolti 4-1 in casa dal Lille (settimo in Ligue 1) guidato dall'ex tecnico romanista Paulo Fonseca. Intervista esclusiva di Walter Zenga al Corriere dello Spoprt oggi in edicola. Tanti i tempi affrontati l'ex portiere giuarda soprattutto in casa Napoli: “Merita questo scudetto per quello che ha mostrato nei primi tre mesi. Si riparte da Inter-Napoli, ma Lukaku non gioca da agosto, al Mondiale solo scampoli, e Lautaro è ancora sul pullman . Come Dybala, Paredes, Di Maria. Sento ripetere che il Napoli può essere ripreso perché è atteso a due sfide-chiave”.