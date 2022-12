Messi, Rabiot, Maignan e Salt Bae: le ultimissime

A Buenos Aires mega murales di Messi. Derby inglese per Rabiot. Ancora problemi al polpaccio per Maigan. La Fifa apre un'inchiesta su Salt Bae

ROMA - In Argentina continuano i festeggiamenti e le celebrazioni per la vittoria dell'Albiceleste ai Mondiali in Qatar. A Buenos Aires è stato inaugurato un murales di 30 metri quadrati che raffigura il capitano Leo Messi, con addosso l'ormai celebre Bisht nero e oro che gli è stato messo sulle spalle poco prima della consegna del trofeo, mentre solleva al cielo la Coppa del Mondo. A fare da 'cornice' al n.10, ci sono, comè stato dal vivo domenica scorsa, il portiere Emiliano Martinez, Paulo Dybala e Rodrigo De Paul. Il portiere del Milan Mike Maignan è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Sono necessari infatti ulteriori controlli, tra due settimane, per valutare il livello di stabilizzazione del polpaccio. Continua quindi il percorso di riabilitazione ma oltre ad essere certa l'assenza del portiere rossonero alla ripresa del campionato contro la Salermitana è in dubbio anche quella nel big match contro la Roma. Continua a fare discuter il caso Salt Bae, l'imprenditore e ristoratore famoso per i meme diventati virali sulle sue bistecche, che durante i festeggiamenti in campo dell'Argentina, subito dopo la vittoria dei Mondiali, si è presentato in campo imbracciando e baciando la coppa indebitamente. La Fifa ha dichiarato di avere aperto un'inchiesta sulle persone non autorizzate intrufolatesi in campo a margine della finalissima in Qatar. Si profila un derby londinese tra Arsenal e Tottenham per Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus con il contratto in scadenza a giugno 2023.