Vialli, Pelé, Matuidi e Ranieri: le ultimissime

Mondo del calcio in ansia per Vialli e Pelè. Matuidi si ritira. Ranieri ad un passo dal Cagliari

ROMA - Tutto il mondo dello sport e non solo è in ansia per le condizioni di Gianluca Vialli. L'ex capo delegazione della Nazionale, carica alla quale ha rinunciato momentaneamente, è ancora a Londra al Royal Marsden Hospital, struttura che lo segue dal 2017, cioè da quando Vialli si è ammalato di cancro al pancreas. "Voglio ringraziare tutti per l'affetto, i messaggi e le preghiere che riceviamo per nostro padre. Lo dico a nome mio e di tutta la famiglia. Con certezza, noi riferiamo tutto a lui, il nostro Rei e idolo massimo". Così, in conferenza stampa, il figlio di Pelé, Edinho, ex portiere del Santos e del Sao Caetano che ora fa l'allenatore e guida il Londrina, squadra della Serie B brasiliana. "Caro calcio, io ti ho amato tanto". E' il prologo del video che correda il lungo post su Instagram con il quale il francese Blaise Matuidi, campione del mondo 2018, annuncia l'addio al calcio. Mancano firme e ufficialità, ma è praticamente fatta. Si attende da un momento all'altro l'annuncio del Cagliari: Claudio Ranieri è pronto a sedersi di nuovo, a 31 anni di distanza, sulla panchina rossoblù. Ascolta le news del pomeriggio