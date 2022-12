Pelé, Lautaro, Rashford e Real Madrid: le ultimissime

Il mondo in ansia per le condizioni di Pelé. Lautaro: "Il mondiale un sogno". Rashford diventa l'inglese più pagato della Premier. Il Real vuole Bellingham

ROMA - “Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme". E' il messaggio che Kely Cristina Nascimento, una delle figlie di Pelé, ha pubblicato la scorsa notte su Instagram come didascalia di una foto che la mostra abbracciata al padre nel suo letto d'ospedale, a San Paolo. Mercoledì scorso, l'ospedale Albert Einstein, dove è ricoverata la leggenda brasiliana, aveva annunciato che il cancro al colon stava "progredendo" e che Pelè aveva bisogno di "maggiore assistenza per curare l'insufficienza renale e cardiaca". "Sono sensazioni incredibili, uniche, momenti che sognavo di vivere e realizzare, e senza dubbio dopo 36 anni riportare la Coppa a casa era il sogno di ogni ragazzo e di ogni argentino”. Così Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e dell'Argentina campione del mondo accolto ieri al Teatro Municipale di Bahia , dove centinaia di tifosi lo hanno atteso per festeggiare la conquista della Coppa del Mondo in Qatar. L'attaccante della nazionale inglese Marcus Rashford ha firmato un prolungamento del contratto col Manchester United, che lo lega al club fino al 2024. Il nuovo contratto, su una cifra dichiarata di 250.000 sterline a settimana (oltre 280mila euro) più bonus, lo rende il giocatore inglese più pagato della Premier League, secondo quanto rivela il quotidiano Independent. Il Real Madrid vuole ingaggiare il giovane attaccante inglese Jude Bellingham, 19enne del Borussia Dortmund. Come rivela As, gli ultimi sforzi compiuti dal club madrileno sono stati positivi poichéil giocatore vuole trasferirsi a Madrid piuttosto che in Premier dove si sono mossi Liverpool, Chelsea e United. L'inglese ha un contratto fino al 2025 e il Dortmund ha provato a rinnovarlo prima del Mondiale, offrendogli un cospicuo ingaggio ma con l'intenzione di mettere una clausola rescissoria da 150 milioni. Ascolta le news della mattina