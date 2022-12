Lazio, Marocco, Ceferin e ciclismo: le ultimissime

Lotito: "La Lazio è una famiglia". Halilhodzic: "Mi hanno tolto la dignità". Ceferin: "Uefa difende i valori dello sport". E' morto Vittorio Adorni

"Il Natale è l'occasione per ritrovarsi in un clima di unione e serenità. La Lazio è come una famiglia, dove ognuno ha un proprio ruolo e deve aiutare l'altro. Ho sempre creduto nello spirito di squadra necessario per fare la differenza e ottenere risultati importanti in campo e fuori". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio in un messaggio di auguri natalizi a tutta la tifoseria biancoceleste. "La Lazio offre l'occasione di far esprimere ciascuno al proprio meglio, con l'obiettivo di raggiungere traguardi mai toccati prima" conclude Lotito. "Mi hanno tolto la dignità. Non posso dimenticarlo, né perdonarli. Anche perché avrebbe dovuto essere anche il mio addio alla carriera da allenatore". A una settimana dalla fine di un Mondiale che ha visto protagonista il Marocco, il tecnico bosniaco Vahid Halilhodzic, esprime tutta la sua amarezza per l'esonero subito la scorsa estate, dopo aver portato alla qualificazione la nazionale nordafricana che, affidata al marocchino Walid Regragui, ha raggiunto uno storico quarto posto. "Il 2022 è stato un altro anno ricco di avvenimenti per la UEFA. Insieme alla comunità calcistica europea, ci siamo impegnati senza sosta per proteggere e promuovere i valori fondamentali del modello sportivo che è alla base del gioco più bello del mondo". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in una lettera pubblicata sul sito ufficiale della confederazione calcistica europea. E' morto a 85 anni l'ex campione di ciclismo Vittorio Adorni. A dare notizia della scomparsa è Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook.