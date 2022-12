Pelé, Abraham, Spalletti e Ronaldo: le ultimissime

Nuovo post della figlia di Pelè. Abraham presto papà. Spalletti in lizza al premio Iffhs. L'Al-Nassr vuole anche Kanté

ROMA - Nuovo messaggio social da parte di Kely Nascimento, figlia di Pelé in merito alle condizioni di salute del padre, che tengono in sospeso tutto il Brasile e l'intero mondo del calcio. "Buon Natale da tutti e tre". Con questo messaggio, accompagnato da una foto sui propri social, Tammy Abraham ha annunciato nei giorni di festa che presto sarà papà. Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti sono gli unici due italiani presenti nella lista dei 15 candidati al premio di miglior allenatore di club del 2022 per l'Isitituo di storia e statistica del calcio (Iffhs). Non solo Cristiano Ronaldo. L’Al-Nassr sembra voler fare le cose in grande e, in attesa di annunciare il clamoroso colpo di mercato con l’ingaggio del fuoriclasse portoghese, sembra aver messo gli occhi su un'altra stella del calcio europeo. Secondo il sito Footmercato, infatti, l’obiettivo dell’ambizioso club saudita sarebbe l’ingaggio del centrocampista francese del Chelsea N'Golo Kanté che è in scadenza di contratto. Ascolta le news della mattina