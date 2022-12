Inzaghi, Conte, Ronaldo e Orsato: le ultimissime

Inzaghi: "Rimonta possibile". falsa ripartenza per il Tottenham. Regalo da oltre 300mila euro di Georgina a CR7. Orsato candidato al premio Iffhs

ROMA - "Crediamo nella rimonta scudetto". Parola del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi che in attesa dello scontro diretto contro il Napoli del 4 gennaio a San Siro carica l'ambiente nerazzurro in un'anticipazione dell'intervista concessa a Mediaset per lo speciale "I re del calcio" che andrà in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1. Non era la ripartenza che sperava, ma Antonio Conte deve accontentarsi di un pareggio contro il Brentford. Il suo Tottenham, nella prima partita dopo il Mondiale in Qatar, rischia ma alla fine rimonta gli avversari e chiude sul punteggio di 2-2. Georgina Rodriguez non ha badato a spese per il regalo di Natale per il suo Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese ha pubblicato sul suo account Instagram la foto di una magnifica Rolls Royce, circondata da un nastro rosso, ringraziando la compagna per il bel gesto. Si tratta più precisamente del modello Dawn decapottabile una vettura da 345mila euro. C'è anche Daniele Orsato nella lista dei candidati al titolo di miglior arbitro del 2022 per l'Istituto di storia e statiscita del calcio (Iffhs). Ascolta le news del pomeriggio