Frattesi, Nainggolan, Ochoa e Neymar: le ultimissime

ar

Carnevali: "Tante richieste per Frattesi". Nainggolan prepara il ritorno a Cagliari. La Salernitana ha presentato Ochoa. Ritorno in campo da incubo per Neymar

ROMA - “Le richieste di Frattesi al momento arrivano dalla Premier”. Parola del diesse del Sassuolo Giovanni Carnevali che ai microfoni di Sky Sport ha parlato del giocatore azzurro sul quale c'è il forte interesse della Roma: “Con la società giallorossa c'è un ottimo rapporto, abbiamo valorizzato anche dei giovani che arrivano dal loro vivaio. Abbiamo delle richieste, ma il desiderio è di mantenere una rosa importante. Non vorremmo fare cessioni in questa finestra, ma vediamo le opportunità che ci saranno. Più che sulle cessioni, stiamo pensando anche a degli acquisti. Oltre che su Frattesi ci sono richieste anche per altri giocatori". Prende quota in queste ore il ritorno di Nainggolan a Cagliari alla corte del neo tecnico Ranieri. Il Cagliari e il belga potrebbero infatti ritrovarsi: L'ex centrocampista di Inter e Roma, in rottura da settimane con l'Anversa, sarebbe stato convinto proprio dal tecnico sulla centralità nel nuovo progetto del Cagliari. “Indossare la maglia della Salernitana per me è una bella opportunità, venire a giocare in uno dei migliori campionati del mondo era un’opzione che non potevo rifiutare”. Così Guillermo Ochoa nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo portiere della Salernitana. Se Mbappé si è sfogato segnando contro lo Strasburgo Neymar, evidentemente ancora alla prese con lo stress post mondiale, si è fatto cacciare. Il nervosismo del brasiliano lo ha portato a reagire con una manata all'ennesimo fallo di un avversario. Da qui il primo giallo, forse sventolato con troppa severità, come ha sottolineato nel dopo partita il tecnico dei parigini Christophe Galtier. Poi però, appena un minuto dopo, il n.10 brasiliano ha commesso, come fa ogni tanto, un 'peccato' di simulazione ed è arrivato il secondo giallo, e quindi l'espulsione. Ascolta le news del pomeriggio