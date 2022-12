Pogba, Mbappé, Djokovic e atletica: le ultimissime

Polemica Pogba-tifosi. Mbappé: "Mondiale difficile da dimenticare". Djokovic torna agli Australian Open. Primi indagati dopo le denunce delle ginnaste

ROMA - Paul Pogba continua a far discutere. I tifosi bianconeri, che in questa stagione non lo hanno ancora mai visto in campo a causa di un lungo infortunio, lo avevano criticato dopo un video postato sui social e nel quale si divertita sulla neve scatenando reazioni e polemiche. Ma il centrocampista francese ha risposto alle accuse, con un nuovo video sui social mentre sorridente fa finta di sciare. "Credo che non supererò mai la delusione per la sconfitta nella finale" dei Mondiali, ma "non c'è motivo per cui il club debba pagare il prezzo del fallimento della nazionale, sono due situazioni molto diverse". Così Kyliane Mbappè dopo la vittoria del Psg sullo Strasburgo ieri sera in Ligue 1. Il grande tennis riparte dagli Australian Open che avrà un montepremi record per con più di 100 milioni di dollari australiani in palio per i vari tornei (aumento del 3.4% per gli Australian Open). In Australia ci sarà anche Novak Djokovic che lo scorso anno non partecipò perché non era vaccinato contro il Covid: “Querllo che è successo 12 mesi fa non è stato facile per me, per la mia famiglia, per il mio team, non è stato bello lasciare il Paese in quel modo, ma speravo davvero di avere il permesso per poter tornare a giocare in Australia. Io non dimentico”. Due tecnici dell'l'Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica di Desio (Monza) sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Monza, per presunti comportamenti vessatori ed abusi psicologici nei confronti di alcune giovani atlete, tutte minorenni all'epoca dei fatti. Ascolta le news della mattina