Pelè, Serie A, Lazio e Milan: le ultimissime

Polemiche per un tweet della federcalcio argentina. In Italia 1' di silenzio in Serie A. Kamenovic in prestito allo Sparta Praga. Pioli crede nello scudetto

ROMA – Polemiche social dopo il tweet con cui la federcalcio dell'Argentina ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pelé. "#Profondo dolore. La @afa , attraverso il suo Presidente Claudio Tapia - è il messaggio del tweet - lamenta la scomparsa del leggendario calciatore brasiliano Pelé, uno dei migliori giocatori della storia, e invia il suo più sentito abbraccio ai suoi familiari e a tutto il Brasile". A provocare polemiche è stato il fatto di aver definito O Rei "uno dei migliori" e non il migliore della storia, segno che gli argentini continuano a considerare Maradona, Di Stefano e ora anche Messi alla pari se non superiori a Pelé. Il calcio italiano rende omaggio alla memoria di Pele', con un minuto di raccoglimento prima delle sue partite. Si chiude, perlomeno temporaneamente, l'esperienza di Dimitrije Kamenovic alla Lazio: il terzino serbo è stato ceduto in prestito allo Sparta Praga. "Bisogna pensare che si possa vincere lo scudetto. Poi è evidente che se il Napoli continua a fare questo ritmo arriva a 100 punti e vince meritatamente il campionato". Lo ha detto l'allenatore del Milan Stefano Pioli in un'intervista a Sport Mediaset. Ascolta le news della mattina