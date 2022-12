Il calcio è in lutto: addio a Pelé

Lunedì veglia funebre, martedì i funerali a Santos. Tre giorni di lutto in Brasile. Il patrimonio di 'O Rey

ROMA .- Si terrà lunedì la veglia funebre per Pelé, leggenda del calcio mondiale morto oggi a 82 anni. Lo annuncia il suo ex club, il Santos, aggiungendo che i funerali avranno luogo il giorno dopo, martedì 3 gennaio, a Santos, la città del sud est del Brasile dove Pelé giocò per quasi tutta la sua carriera di club. Per la veglia sarà aperto lo stadio Urbano Caldeira, meglio conosciuto come Vila Belmiro, "li' dove Pelé ha incantato il mondo", come annunciato dal club. Il feretro di Pelé sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città, prima di celebrare una cerimonia religiosa in forma privata. L'ospedale dov'era ricoverato l'ex leggenda del calcio ieri ha reso noti i motivi del decesso diramando un sintetico bollettino medico poco dopo il decessoconfermando “con rammarico la morte oggi di Edson Arantes do Nascimento, Pelé". Si precisa successivamente che la morte è avvenuta “per il cedimento di più organi, conseguente alla progressione del cancro al colon associato alla sua condizione medica precedente”. Intanto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto per la morte di Pelé, in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. "Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento", si nella misura. Pelé lascia un patrimonio milionario che supera i cento milioni di dollari secondo il portale 'Celebrity Net Worth'.