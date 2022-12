Lotito, Pelé, Guardiola e Ronaldo: le ultimissime

Lotito: "Improprio parlare di salva calcio". Il Brasile si prepara per l'ultimo addio a Pelé intanto Guardiola va controcorrente: “Il migliore è Messi”. Per i media arabi CR7 ha firmato con l'Al Nassr

ROMA - "Nella manovra di bilancio è stata inserita anche la normativa che da molti viene denominata impropriamente salva-calcio". Così in una nota il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito: "Non riguarda infatti come viene detto strumentalmente da alcuni leader dell'opposizione solo la Serie A del calcio, ma tutte le società sportive, professionistiche e dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva (come la pallacanestro, il nuoto, la pallavolo, ecc.)". Un Paese intero si prepara a piangere il suo 'Re', e in Brasile sarà un capodanno triste, in attesa che lunedì possa cominciare la veglia per Pelé, morto ieri a 82 anni. L'omaggio della sua gente si terrà allo stadio Urbano Caldeira - soprannominato Vila Belmiro - a Santos. L'inizio della cerimonia è previsto per le 10 (ora locale). Il feretro sarà trasportato dall'ospedale Israelita 'Albert Einstein' direttamente allo stadio e posizionato al centro del prato. I funerali si svolgeranno martedì 3 gennaio. Il giorno dopo la scomparsa del grande O Rei, c'è chi va fuori dal coro e indica Messi come il più forte di tutti. E' Pep Guardiola, che rispondendo a una domanda su Pelé e su chi è per lui il più grande di tutti i tempi replica così: "Ognuno ha il suo preferito e penso che questa sia una cosa bella. Non significa che uno sia meglio di un altro. Io direi sempre che Messi è il mio favorito, ma capisco se la gente ne sceglie un altro". Cristiano Ronaldo sarà un nuovo giocatore dell'Al Nassr. Secondo il sito arabo "El Arabiya", ci sarebbe già la firma su un contratto fino al 2025, con CR7 che dunque lascia il calcio europeo dopo la rottura col Manchester United per approdare nella squadra guidata dall'ex Roma Rudi Garcia.