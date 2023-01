Totti, Agnelli, Salernitana e Nadal: le ultimissime

Totti: "Dybala è un fenomeno". Agnelli: "Alla Juve anni bellissimi". Nicola torna sulla panchina della Salernitana. Clamorosa eliminazione di Nadal

ROMA - "Dybala è fenomeno, sta sopra a tutti, ha sempre dimostrato il suo valore e sono contento che sia arrivato alla Roma, si merita tutto". Così Francesco Totti in un'intrevsita a Mediaset Sport: "E la città è giusto che abbia un giocatore di questo livello. Si percepisce quando i calciatori sono un po’ diversi dagli altri, lui lo sta dimostrando, segnando e con grandi prestazioni. Siamo contenti di averlo con noi come Roma, ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto". "Oggi si chiude un capitolo della Juventus durato quadi 13 anni che oggi facciamo fatica a leggere. Non posso nascondere l'emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica della società. Quando parliamo di calcio, di cosa parliamo in realtà? il calcio fa parte dell'industria dell'intrattenimento, un'industria di 750 miliardi". Lo ha detto Andrea Agnelli, nell'ultima assemblea da lui presieduta. E' ufficiale il ritorno di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana. A dare l'annuncio è lo stesso tecnico, in un post su Facebook. Il tecnico era stato esonerato dalla società all'indomani della pesante sconfitta con l'Atalanta: "Ho chiesto con tutte le mie forze al Presidente di rivedere il provvedimento di esonero, sapendo di toccare le corde di un animo umano che ha profonda sensibilità per capire e vuole fortemente costruire un calcio diverso. Perché amo Salerno e credo ciecamente in questo progetto". Rafa Nadal esce clamorosamente dagli Australian Open di tennis, primo torneo dello Slam 2023. Nella sconfitta subita dallo spagnolo ha influito in modo determinante un infortunio alla gamba sinistra, che lo ha fortemente condizionato. Ascolta le news della mattina