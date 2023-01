Zaniolo, Stadi, Ronaldo e Argentina: le ultimissime

Post criptico di zaniolo. Onorato torna sugli stadi di proprietà delle romane. Sequestrata la carta privata tra la Juve e CR7. Scaloni firmerà il rinnovo

ROMA - “Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio". E' un estratto di una video intervista di Cristiano Ronaldo condivisa sui propri social da Nicolò Zaniolo. Un post criptico e che aggiunge incertezza al futuro del 22 giallorosso, rimasto fuori dai convocati per influenza contro la Fiorentina e in queste ultime ore al centro di diversi rumors di mercato che lo vedrebbero poter lasciare la Roma già a gennaio. "Eravamo in attesa di un progetto da Lotito per il Flaminio, ma non è arrivato. Una cosa è certa: non lasceremo il Flaminio in quello stato". Così l'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato: "Nel caso della Roma le notizie sono positive. Si è chiusa la prima parte della conferenza dei servizi e si va verso la delibera di pubblica utilità. Il progetto va avanti splendidamente”. La carta alla fine è saltata fuori. E rischia di compromettere la posizione della Juventus in relazione alle inchieste sportive e penali. La famosa carta Ronaldo è nelle mani della Guardia di Finanza che ha trovato la documentazione - come scrive il Corriere della Sera che ha pubblicato la foto del documento originale - nello studio dell’avvocato Federico Restano il 23 marzo 2022, nel corso di una perquisizione. Lionel Scaloni rinnoverà il contratto come ct dell'Argentina. Lo dichiara il presidente della Federcalcio albiceleste Claudio Tapia. Ascolta le news della mattina