Lazio, Inter, Manchester City e United: le ultimissime

Alle 18 Lazio-Bologna di Coppa Italia. Inzaghi: "Partita perfetta". Il City primo per ricavi, lo United frena in Premier

ROMA – La Lazio va a caccia dei quarti di Coppa Italia alle 18 allo stadio Olimpico contro il Bologna. Le probabili formazioni. Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si conferma uomo di Coppa e grazie al 3-0 sul Milan conquista la Supercoppa Italiana: “Sono stati bravissimi i ragazzi ad interpretare una partita perfetta, vinta in maniera lucida e compatta. Da allenatore è un piacere vedere giocare la propria squadra così, grande soddisfazione così come la coppa dell'anno scorso e gli ottavi di Champions conquistati questì'anno. Stasera ci godiamo questo trofeo, vincere contro il Milan in una finalissima è bellissimo". Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è prima per ricavi tra le squadre di calcio (731 milioni di euro totali), seguito da Real Madrid (714 milioni) e Liverpool (702), con i club della Premier League che rappresentano più della metà della Top 20. Lo afferma il rapporto dello Sports business group di Deloitte. La striscia di vittorie del Manchester United in Premier League è stata interrotta da una rete su punizione nei minuti di recupero del Crystal Palace, che ha fermato sull'1-1 la lanciatissima squadra di Erik ten Hag, in vantaggio nel primo tempo a Selhurst Park grazie ad una rete di Bruno Fernandes.