Serie A, Chiné, Ronaldo e Sinner: le ultimissime

La Sampdoria sprofonda. Minacce a Chiné dopo la penalizzazione alla Juventus. Oggi il debutto di CR7 in Arabia. Sinner saluta gli Australian Open

ROMA - Seconda beffa consecutiva nel finale per la Sampdoria che, dopo Empoli, vede passare l'Udinese con il primo gol in Serie A di Ehizibue nel finale. La squadra di Stankovic dunque resta bloccata nelle sabbie mobili della zona retrocessione ferma a quota 9 punti a +2 sulla Cremonese ultima e a -7 dal sassuolo quart'ultimo. Dopo la sentenza del -15 alla Juventus per via della vicenda plusvalenze si è scatenato l'"odio" sui social. Minacce e insulti sono infatti arrivate al procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, il presidente Gabriele Gravina e anche alla sua compagna, Francisca Ibarra. Dopo l'amichevole spettacolo contro Messi e compagni Ronaldo oggi farà il suo esordio nella Roshn Saudi League. Il debutto di Cristiano Ronaldo in Al Nassr-Al Ettifaq è in programma oggi, domenica 22 gennaio, alle 18:30 a Riyad al Mrsool Park e sarà trasmesso gratuitamente sul digitale terrestre in diretta su Sportitalia, che ha acquistato in esclusiva i diritti per i match dell’Al Nassr. Finisce l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam, in corso a Melbourne. Sul campo della Rod Laver Arena, l'altoatesino è stato sconfitto nell'incontro degli ottavi di finale dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e a caccia della leadership dell'Atp. Ascolta le news della mattina