Juventus, Roma, e Monza: le ultimissime

Finisce 3-3 tra Juve e Atalanta. Gli ultras bianconeri contro la vecchia dirigenza. La Roma è quarta. Pareggio tra Monza e Sassuolo

ROMA – Gol e spettacolo all'Allianz Stadium dove Juventus e Atalanta pareggiano 3-3 al termine di un match pirotecnico: ospiti in vantaggio al 4' con Lookman complice una papera din Szczesny, i bianconeri vanno sul 2-1 grazie alle reti di Di Maria su Rigore e Milik. Nella ripresa avvio choc per i bianconeri che in 2' subiscono il sorpasso con Mahele e Lookman ci pensa Danilo a rimettere tutto in parità. La voce degli ultras sulla sentenza sul caso plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti per la Juventus. Con un comunicato, netta presa di posizione congiunta da parte di tre gruppi della tifoseria organizzata bianconera composta da Drughi, Nab e Viging: "Questa volta è peggio del 2006. In quel caso eravamo veramente incolpevoli. Oggi no. Oggi paghiamo perché questi luridi esseri della dirigenza hanno trattato la nostra Maglia come un oggetto senza anima". Al "Picco" la Roma batte lo Spezia 2-0, grazie alle reti di El Shaarawy e di Abraham, e continua la corsa per un posto nella prossima Champions. Finisce 1-1 all'U-Power Stadium la sfida tra Monza e Sassuolo. Ascolta le news del pomeriggio