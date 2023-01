Serie A, Immobile, Nations League e Australian Open: le ultimissime

Orsato dirigerà Napoli-Roma. Nuovi esami per Immobile. L'Italia sfiderà la Spagna in Nations League. Djokovic è in semifinale in Australia

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la 20ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23: Napoli-Roma di domenica sarà diretta dall'arbitro Orsato. A Colombo Lazio-Fiorentina, a Mariani affidata Cremonese-Inter. Giua dirige Milan-Sassuolo, la sfida tra Juventus e Monza ad Aureliano. Mattinata di esami clinici e strumentali per il capitano della Lazio, Ciro Immobile, alla clinica Paideia. Il bomber si è infortunato al flessore nella trasferta di Reggio Emilia dello scorso 15 gennaio e, si spiega nel bollettino medico biancoceleste, proseguirà nel suo programma riabilitativo personalizzato venendo sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Sarri si augura di recuperarlo per le sfide con Atalanta e Cluj (11 e 16 febbraio), se non addirittura per la trasferta di Verona (6 febbraio). E' la Spagna la rivale contro cui giocherà l'Italia di Roebrto Mancini nella prima partita, la semifinale, della Final Four di Nations League che si disputerà a giugno in Olanda. E' Novak Djokovic il quarto semifinalista del torneo di singolare maschile degli Open d'Australia. Il fuoriclasse serbo, che a Melbourne punta a vincere il suo 22/o titolo del Grande Slam, ha dato al russo Andrey Rublev, n.6 del mondo, un'autentica lezione di tennis battendolo per 6-1 6-2 6-4. Ascolta le news della mattina