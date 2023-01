Zaniolo, Real Madrid, Schumacher e Djokovic: le ultimissime

Prosegue la trattativa Roma-Bournemouth. Striscione shock dei tifosi del Real Madrid. Tornata d'attualità la storia delle foto di Schumacher malato. Djokvoci vola in finale degli Australian Open

ROMA - Zaniolo-Bournemouth, non è finita. Dopo la chiusura del Milan - che non ha a disposizione un extra budget per affondare il colpo - il talento giallorosso sta valutando ancora l'offerta del club inglese, in virtù di un rilancio del club di Bill Foley (che sta avendo contatti diretti anche con il connazionale Dan Friedkin) sull'ingaggio: il Bournemouth è pronto ad alzare l'offerta e arrivare a circa tre milioni di euro più bonus netti a stagione. Nuovo inquietante episodio a margine del derby di Coppa a Madrid, alla vigilia del Giorno della Memoria. Dopo la bambola con la maglia di Vinicius appesa a un ponte accanto a uno striscione con scritto "Madrid odia il Real" è emerso - come riporta Mundo Deportivo - che l'ala estrema del tifo blancos, gli Ultras Sur, hanno esposto fuori dallo stadio Bernabeu uno striscione con la scritta 'Anna Frank è dell'Atletico', insieme ad una fotografia della giovane ebrea tedesca, ragazza morta nel 1945 in un campo di sterminio nazista. Da qualche giorno la storia degli scatti rubati nella villa di Michael Schumacher è tornata agli onori della cronaca. Le indagini portate avanti dagli inquirenti hanno confermato che nel 2016 "una persona sconosciuta, presumibilmente all'epoca caro amico di Michael Schumacher" avrebbe fatto visita all'ex pilota della Ferrari e gli avrebbe scattato delle foto di nascosto per rivenderle. Domenica Novak Djokovic andrà a caccia del decimo titolo degli Open d'Australia, contro Stefanos Tsitsipas nella finale di Melbourne. Il serbo, attuale n.5 del ranking Atp e nove volte vincitore dello Slam australiano, in semifinale ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul (n.35) in tre set, con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-2, dopo 2h20' di gioco.