Serie A, Inter, Dani Alvese Fifa: le ultimissime

ROMA - La banca d'affari statunitense Goldman Sachs sta valutando la possibilità di fornire finanziamenti alla Serie A italiana. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. L'istituto Usa, secondo le stesse fonti, ha inviato una lettera ai massimi dirigenti della Serie A esprimendo il proprio interesse preliminare come partner finanziario per sviluppare il business della media company. "Servirà più regolarità da parte di tutte. Il Napoli in questo momento sta facendo un campionato a parte, poi ci sono cinque squadre in pochissimi punti". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv prima della sfida contro la Cremonese. Dani Alves è ormai in carcere da una settimana per la presunta violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna spagnola lo scorso 30 dicembre. Dopo le parole dell'attuale compagna, anche il resto della famiglia dell'ex Barcellona è intervenuta sulla questione difendendolo. La finale tra Argentina e Francia ha fatto la storia, ma ora potrebbe addirittura essere presa da esempio per un cambio del regolamento del calcio. Nello specifico, è finito sotto i riflettori delle considerazioni della Fifa e dell'International Football Association Board il comportamento del portiere dell'Argentina, Martinez, che si è giocato ogni arma possibile non solo per neutralizzare le conclusioni degli avversari, ma anche per destabilizzare e innervosire il rigorista di turno. Sarebbero pronte delle modifiche al regolamento per evitare che i portieri possano interferire oltre il lecito al momento dei calci di rigore.