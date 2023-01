Napoli, Lazio, Juventus e Real Madrid: le ultimissime

Napoli a +13 dall'Inter. La Fiorentina ferma La Lazio. la Juve crolla in casa. Ancelotti perde terreno dalla testa della classifica

ROMA – Vince il Napoli, ma la Roma ha tenuto testa. Bellissima partita allo stadio Maradona con tante azioni, occasioni da gol e due squadre che si sono affrontate a viso aperto alla ricerca di punti. Alla fine l'ha spuntata il Napoli 2-1 con un gol in chiusura di Simeone dopo l'iniziale vantaggio di Osimhen e il pareggio di El Shaarawy. La Fiorentina frena la cavalcata Champions della Lazio. Allo stadio Olimpico è finita 1-1. Illusa dal gol di Casale in avvio la squadra biancoceleste sembrava pronta all'ennesima goleada alla fine invece deve dire grazie alla traversa che ha negato ai viola una clamorosa vittoria. La Juventus perde per 2-0 all'Allianz Stadium contro il Monza. Non va oltre lo 0-0 il Real Madrid al Bernabeu contro la Real Sociedad, in un match valido per la 19esima giornata della Liga. Il Real perde così altri punti per la corsa scudetto ed è ora a quota 42, al secondo posto, staccato di cinque punti dal Barcellona capolista. Ascolta le news del pomeriggio