Zaniolo, Juventus, Psg e Ferrari: le ultimissime

Zaniolo-Galatasaray, fumata bianca ad un passo. Virale il video del pm Santoriello sulla Juve. Il Psg punta su Bernardino Silva. Fra sette giorni verrà svelata la Ferrari 2023

ROMA - Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è a Milano con la famiglia, in attesa del via libera per volare in Turchia con alcuni dirigenti del Galatasaray alla volta di Istanbul. Battute di spirito pronunciate mentre parlava di un'inchiesta sulla Juventus di cui aveva appena chiesto l'archiviazione. Questo è il frammento del video di un convegno, diventato virale sui social, in cui Ciro Santoriello, uno dei tre pm della procura di Torino nel processo plusvalenze della società bianconera, si proclama tifoso del Napoli e "anti juventino". L'episodio è del 2019. Nel video completo, secondo quanto apprende l'ANSA, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell'indagine. Bernardo Silva è l'obiettivo numero uno per il Psg. Secondo il sito Le10Sport il club parigino, dopo aver fallito l'assalto l'estate scorsa per il no di Pep Guardiola e del Manchester City, tornerà alla carica. La monoposto 2023 della Ferrari per il prossimo Mondiale di Formula 1, che sarà svelata fra sette giorni esatti a Maranello, ha un nome: si chiamerà SF-23. La squadra torna dunque alla denominazione che ha caratterizzato quasi per intero l'era ibrida della Formula 1. Ascolta le news della mattina