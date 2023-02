Juventus, Roma, serie A e Manchester City: le ultimissime

La Juve batte 3-0 la Salernitana. Gualtieri: "Stadio entro il 2027". Date e orari delle semifinali di Coppa Italia. I club della Premier contro il City

ROMA - La Juventus espugna l'Arechi e prova a risalire la classifica. Dominio dei bianconeri contro la Salernitana battuta con un netto 3-0. Protagonista della serata Vlahovivc, autore di una doppietta, l'altra rete porta la firma di Kostic l'altra rete. In classifica la squadra di Allegri sale a quota 26 punti a -4 dal settimo posto che vale l'accesso in Conference League. La giunta di Roma Capitale ha votato la delibera sul pubblico interesse del nuovo stadio della Roma a Pietralata: "Dopo la conferenza dei servizi, ora la delibera andrà in aula e con la sua approvazione finale si andrà nella fase del progetto esecutivo e si terra conto delle prescrizioni" ha detto il sindaco di Roma Gualteri che prevede l'inizio dei lavori per il 2023 ed il termine entro il 2027 anno del centenario della società giallorossa. La Lega serie A ha reso nota la programmazione delle gare di andata delle semifinali di Coppa Italia, che prevede Juventus-Inter il 4 aprile alle ore 21 e Cremonese-Fiorentina il 5 aprile, alla stessa ora. La Lega ha pertanto modificato anche la programmazione della 28/a giornata del campionato di serie A. Le variazioni riguardano Cremonese e Atalanta, anticipate al sabato 1 aprile, e Sassuolo - Torino che si disputerà nel posticipo del lunedì 3 al posto di Bologna - Udinese spostata alla domenica. Dopo il dossier pieno d'accuse compilato dalla Premier League, e l'avvio di un'indagine da parte di una commissione indipendente, ora sono le altre società della massima divisione inglese a sfidare il Manchester City, chiedendone l'esclusione dal campionato qualora venissero accertate le responsabilità del club dell'Etihad Stadium. Ascolta le news del pomeriggio