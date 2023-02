Superlega, Manchester United, Fifa e Lega Pro: le ultimissime

Torna l'idea della Superlega. Investitori del Qatar puntano lo United. Record di trasferimenti sul mercato di gennaio. Marani neo presidente della Lega Pro

ROMA - Non è tramontata la volontà di creare la SuperLega, dopo il progetto fallito due anni fa. L'amministratore delegato dell'A22, Bernd Reichart, ha annunciato un nuovo piano, basato su dieci principi, che fa rientrare in gioco l'idea di creare una competizione europea per club, questa volta destinato a un ventaglio molto più ampio di squadre. C'è un interessamento da parte di investitori del Qatar ad acquisire il Manchester United, il club di Premier League la cui proprietà americana, la famiglia Glazer, è pronta a cedere le quote o valutare l'ingresso di investitori. Secondo i media britannici, in vista della scadenza per le offerte, fissata al 17 febbraio, si sono intensificati incontri e colloqui con un gruppo di investitori privati del Qatar. Record di trasferimenti internazionali completati (4.728) nel calcio maschile e femminile. E' quanto emerge dall'International Transfer Snapshot (gennaio 2023) pubblicato dalla Fifa, che individua nuovi massimi storici, con la spesa totale dei club per i trasferimento a quota 1,57 miliardi di dollari. Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro battendo Marcel Vulpis. Succede al dimissionario Francesco Ghirelli dopo assemblea elettiva di questa mattina al Coni.