Napoli, Juventus, Sinner e rugby: le ultimissime

Il Napoli vola a +16 dall'Inter. Continua la rincorsa della Juve. Sinner vince l'Atp di Montepellier. Altra sconfitta per l'Italrugby

ROMA - Il Napoli batte la Cremonese 3-0 nel posticipo della 22a di serie A e consolida il primato volando a +16 dall'Inter seconda che deve sfidare la Sampdoria a Marassi. Dominio assoluto della squadra di Spalletti che al 21' sblocca con Kvaratskhelia. Nella ripresa Osimhen ed Elmasn fissano il risultato sil 3-0. Basta il colpo di testa di Rabiot su pennellata di Di Maria alla Juventus per battere la Fiorentina allo Stadium e salire a 29 punti in classifica, a -1 da Torino e Udinese. Nelle altre gare 2-2 tra Udinese e Sassuolo il Monza vince a Bologna 1-0. Jannik Sinner ha vinto l'Open Sud de France, torneo Atp 250 che si è concluso sul veloce indoor di Montpellier. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.17 del ranking e secondo favorito del seeding, ha battuto in finale lo statunitense Maxime Cressy, numero 51 della classifica Atp, con il punteggio di 7-6 (3), 6-3 in un'ora e 36' di gioco. L'Italia è stata sconfitta a Twickenham dall'Inghilterra per 31-14 (19-0) nella gara valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2023. Cinque le mete inglesi contro le due firmate dagli azzurri che ha sofferto nel primo tempo e giocato meglio nella ripresa. Ascolta le news del pomeriggio