Lazio, Donnarumma, arbitri e sinner: le ultimissime

Sarri: "Teniamo alla Conference". Donnarumma al centro delle critiche. Arbitri in campo con un segno rosso antiviolenza. Sinner avanza a Rotterdam

ROMA - "L'Europa ci interessa ma il campionato è una priorità". Parola del tecnico della Lazio Maurizio Sarri che, alla vigilai del play off di Conference League contro il Cluj, fa il punto della situazione: "Il campionato è un priorità perché può darci introiti economici diversi e questo per la crescita di una società è sempre importante se parliamo dell'aspetto sportivo una competizione Europa ci deve interessare. Uno fa le scelte in relazione alla stanchezza dei ragazzi". Il gol dell'ex Kinglsey Coman per il Bayern Monaco rischia di condannare il Paris Saint-Germain all'ennesimo fallimento europeo. Il giorno dopo lo 0-1 del Parco dei Principi, sul banco degli imputati per la stampa francese c'è Gigio Donnarumma. Il portiere italiano non è stato impeccabile sul gol di Coman, non riuscendo a trattenere il tiro non irresistibile dell'ex juventino. Il titolo ricorrente su siti e quotidiani francesi è "Donnarumma costa caro", con riferimento sia all'errore che naturalmente al maxi stipendio dell'ex milanista. Non solo in Serie A, ma in ogni partita in programma nel prossimo fine settimana, a partire dai campionati del settore giovanile e scolastico, gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso simbolo della campagna #UNROSSOALLAVIOLENZA. Esordio positivo di Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Rotterdam, che l'anno scorso saltò perché postivo al Covid. L'azzurro, risalito al n.14 del ranking mondiale dopo il successo di Montpellier, ha battuto in tre set il francese Benjamin Bonzi: 6-2, 3-6, 6-1 in 2h02' di gioco. Sinner aveva vinto, sempre in tre set, entrambi i precedenti con Bonzi (n.48), disputati al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al secondo del Roland Garros 2020. Domani il 21enne di Sesto Pusteria affronterà il greco Stefanos Tsitsipas.