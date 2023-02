Lazio, Juventus, Roma e Fiorentina: le ultimissime

La Lazio batte 1-0 il Cluj in dieci. Pareggio beffa per la Juve contro il Nantes. Il Salisburgo beffa la Roma. la Fiorentina travolge il Braga

ROMA - Nel segno di Ciro Immobile la Lazio supera 1-0 il Cluj nell'andata dei play off di Conference League e mette mezzo piede agli ottavi nonostante l'inferiorità numerica. Capolavoro (e primo gol nella storia di questa competizione per i biancocelesti) di Ciro che con una girata al volo piega le mani a Scuffet. La Juventus pareggia 1-1 in casa contro il Nantes un risultato che va stretto ai bianconeri che hanno dominato a lunghi tratti la gara anche dopo il gol del vantaggio di Vlahovic. La Roma cade 1-0 a Salisburgo nella sfida d'andata dei playoff di Europa League. Una beffa per la squadra di Mourinho, che ha colpito un palo con Cristante e una traversa con Belotti, per poi essere punita all'88' da Capaldo. La Fiorentina dà spettacolo in Europa e si mette praticamente in tasca il pass per gli ottavi di finale della Conference League. Una prestazione da urlo quella dei viola, capaci di travolgere a domicilio (0-4) i portoghesi del Braga. Ascolta le news del pomeriggio