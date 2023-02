Rasapdori, Paulo Sousa, Aguero e Messi: le ultimissime

Lungo stop per Raspadori. La promessa di Paulo Sousa. Aguero vince scommettendo sul City. Futuro incerto per Messi

ROMA - Lungo stop per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, come riportano gli esami strumentali a cui si è sottoposto, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane. "Sono felice di essere il nuovo allenatore della Salernitana e di tornare in un Paese dove mi sento a casa". È il messaggio postato sui social da Paulo Sousa, nuovo allenatore della Salernitana dopo l'esonero di Davide Nicola. La vittoria del Manchester City sul campo dell'Arsenal nell'incontro di ieri di Premier League fa felice non solo i tifosi della squadra di Guardiola ma anche Sergio Aguero. L'argentino ha infatti comunicato, via Twitter, di aver puntato 8mila dollari sul successo della sua ex squadra. Il 'Kun' si è messo in tasca quasi 20mila dollari. Il rinnovo di Leo Messi con il Paris Saint Germain resta avvolto nel mistero. L'accordo, sbandierato ai quattro venti prima del Mondiale, sembra non essere in realtà così vicino. Mercoledì il padre del campione argentino ha incontrato i dirigenti del Psg: un faccia a faccia che non ha però portato ad un accordo definitivo. Ascolta le news della mattina